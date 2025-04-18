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10:00, 18 апреля 2025Из жизни

Россияне попросили создать национальный стандарт кулича для борьбы с дубайской начинкой

Общественник Зыков попросил создать национальный стандарт кулича
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Общественник Владимир Зыков попросил Росстандарт создать ГОСТ на куличи. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Зыков отметил, что куличи с дубайским шоколадом и сырной начинкой пугают россиян и все меньше напоминают традиционное пасхальное угощение из сдобного теста. По его словам, такое разнообразие вводит покупателей в заблуждение — они могут купить не то, что рассчитывали получить.

Общественник добавил, что в России существует ГОСТ на кекс. В производстве он стоит дешевле, чем кулич, поэтому кексы часто продаются под видом куличей. Зыков объяснил, что в погоне за экономией поставщики продают в магазинах обычные кексы в пасхальных пакетах. Покупатели думают, что это куличи, а на деле оказываются обмануты. Чтобы избежать этого, Зыков призвал разработать национальный стандарт кулича — определить его состав, технологию приготовления и маркировку, а также учесть его сезонные и культурные особенности.

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Ранее сообщалось, что врио руководителя Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по благотворительности протоиерей Михаил Потокин заявил, что не стоит покупать куличи в пакетах с изображениями религиозных символов. По его словам, потом их приходится выбрасывать, что показывает непотребное отношение к святыням.

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