На Украине разгорелся скандал после визита принца Гарри. В сети заподозрили, что ему подарили русский кулич

Принцу Гарри вручили русский пасхальный кулич во время тайного визита на Украину

На Украине разгорелся скандал после тайного визита в Львовскую область принца Гарри. В ходе поездки ему подарили традиционную пасхальную сдобу. В сети разошлось фото британского монарха с корзиной подарков.

В стране заподозрили, что ему подарили не украинскую паску, а русский кулич. Мнения пользователей сети на Украине, как отмечает издание «Телеграф», разделились.

Якобы этим подарком были подчеркнуто проигнорированы сакральность и уважение к украинской аутентике издание «Телеграф»

Гастроэксперт опровергла домыслы украинцев

Исследовательница гастрономической культуры Украины Елена Брайченко на фоне разгоревшися споров заявила, что паска, подаренная принцу Гарри — именно украинская.

«Мы плохо знаем региональную историю украинской кухни. Если для Ивано-Франковской области, например, более присущи паски без поливки, но с выложенной косичкой и крестом сверху, то для Харьковщины и Сумщины — паски, которые сверху украшали, яйцом и тертым имбирем, чтобы она была желтой», — указала Брайченко.

Фото: @yulia.svyrydenko

Также исследовательница подчеркнула, что белая глазурь на верхушке паски никак не связана с Россией, а скорее с развитием кондитерского искусства. «Я категорически против этих историй сравнения, давайте будем изучать украинские источники, интересоваться нашей историей без привязки к сравнению с культурой агрессора», — заявила она.

Отмечается, что ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко рассказывала, что паску на подарок для принца Гарри испекли бабушки из Сумской области, мука также взята из зерна с местных полей.

Гарри совершил необъявленный визит на Украину

10 апреля британское издание The Telegraph сообщило, что младший сын короля Великобритании тайно посетил Украину. Принц Гарри встретился с военными, пострадавшими в результате боевых действий и находящимися в госпитале. Его визит во Львов заранее не анонсировался.

Фото: Superhumans Centre / Reuters

Позднее Юлия Свириденко подтвердила визит Гарри. Она опубликовала несколько фотографий.