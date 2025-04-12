Украина подтвердила тайный визит принца Гарри во Львовскую область

Вице-премьер Украины Свириденко подтвердила визит принца Гарри на Украину

Британский принц Гарри посетил Львовскую область. Тайный визит подтвердила вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Украинский политик опубликовала несколько фотографий в социальной сети. При этом в Великобритании официально о поездке не сообщалось.

10 апреля стало известно, что младший сын короля Великобритании Карла III тайно посетил Украину. Принц Гарри встретился с военными, пострадавшими в результате боевых действий и находящимися в госпитале.

Ранее британский принц Уильям посетил базу НАТО в Эстонии возле российской границы, где прокатился на танке.