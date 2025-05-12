В Раде прокомментировали скандальное видео с Макроном

Дмитрук: Скандал с Макроном ничего не значит для Европы

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук прокомментировал скандальное видео с президентом Франции Эммануэлем Макроном, прячущими пакетик с белым веществом во время поездки в Киев. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что для европейских политиков абсолютно нормально «вдохновиться» по дороге на встречу по вопросам мира и безопасности. «Это и есть политика нового образца: Без тормозов. Без совести. Без корней», — написал парламентарий.

Ранее в сети обратили внимание на странное поведение французского лидера во время поездки в Киев. На опубликованных кадрах видно, как Макрон, заметив камеры и репортеров, быстро убирает со стола подозрительный пакетик с белым веществом, а находившийся рядом с ним канцлер Германии Фридрих Мерц хватается за «маленькую лопатку».