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14:50, 12 мая 2025Силовые структуры

В России осудили применявшего оружие против мирных жителей военного ВСУ

Суд приговорил к 17 годам колонии военного ВСУ, стрелявшего в мирных жителей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд приговорил к 17 годам военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Власенко, мешавшего эвакуации мирных жителей в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он признан виновным по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Как установил суд, в сентябре 2024 года Власенко совместно с другими военными незаконно вторгся на территорию России с целью совершения террористического акта. В селе Любимовка и деревне Вишневка в Курской области он минировал дороги и, угрожая применением оружия, мешал эвакуации гражданского населения.

В ходе боевых действий его задержали военнослужащие российских войск, передав следствию.

Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в России осудили мешавшего эвакуации жителей в Курской области боевика ВСУ.

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