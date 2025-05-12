В России отреагировали на слова Ермака о санкциях против страны

Депутат Журова: Слова Ермака о санкциях могут быть частью информационной войны

Возможные антироссийские санкции со стороны США выглядят странно, и заявления со стороны Украины о них могут быть частью информационной войны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

«Это странно выглядит. То ли специально Украина для того, чтобы сорвать переговоры с Россией и США, чтобы они прошли не в том ключе, который планируется, вот такие вещи озвучивает. (…) В данный момент времени, видимо, чтобы сбить настрой, это тоже может быть частью информационной войны», — сказала Журова.

Она предположила, что в администрации президента США Дональда Трампа есть разные мнения: кто-то хочет вводить санкции, а кто-то нет.

«Наверное, готовят разные варианты, в том числе и санкции, а принимать это решение уже президенту Трампу», — уточнила депутат.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что ему известны детали нового санкционного пакета против России, который готовится США и может быть скоординирован с таким же европейским, британским, канадскими пакетами.