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10:42, 12 мая 2025Россия

В России высказались об ультиматуме Зеленского Путину

Сенатор Карасин: Зеленский предпочитает ультиматум поиску приемлемых решений
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский предпочитает наглый ультиматум поиску приемлемых решений урегулирования конфликта. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, пишут «Известия».

«Если вчитаться в то, что было заявлено в Киеве, это не подготовка спокойных деловых разговоров, это ультиматум. Я думаю, так и надо к этому относится. Посмотрим, еще есть время, но это настораживает», — высказал свою позицию российский сенатор.

Карасин также обратил внимание на сигналы со стороны Запада касательно ужесточения санкций в отношении России. В частности, речь шла о введении 17-го пакета санкций. «Однако они понимают, что никакой изоляции России не получилось», — заключил политик.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине без условий вернуться за стол переговоров. В свою очередь, Зеленский ответил, что будет ждать российского лидера в Стамбуле лично, но при условии, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня с 12 мая.

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