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01:29, 12 мая 2025Моя страна

В российских регионах вырос интерес к занятиям народной музыкой и танцами

В России зафиксировали всплеск интереса к народной культуре, музыке и танцам
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Среди россиян вырос интерес к народной культуре, музыке и танцам. Об говорят данные платформы «Авито Услуги».

За последний год зафиксирован всплеск интереса к обучению игре на музыкальных инструментах, он вырос на 14 процентов за последний год. Больше всего энтузиазма среди жителей российских регионов вызывают уроки по игре на балалайке, гармошке и домре. Больше других интерес к народным инструментам вырос в Кирове — на 56 процентов, Сочи — на 55 процентов, Уфе — на 53 процента. Кроме того, отмечен рост интереса к преподавателям сценического и народного танца — на 42 процента. В Ижевске и Рязани спрос на таких специалистов вырос почти в три раза.

Тенденция охватывает и сферу организации праздников: спрос на народные музыкальные ансамбли и сольных исполнителей увеличился на 9 процентов за последний месяц.

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