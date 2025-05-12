В российских регионах вырос интерес к занятиям народной музыкой и танцами

В России зафиксировали всплеск интереса к народной культуре, музыке и танцам

Среди россиян вырос интерес к народной культуре, музыке и танцам. Об говорят данные платформы «Авито Услуги».

За последний год зафиксирован всплеск интереса к обучению игре на музыкальных инструментах, он вырос на 14 процентов за последний год. Больше всего энтузиазма среди жителей российских регионов вызывают уроки по игре на балалайке, гармошке и домре. Больше других интерес к народным инструментам вырос в Кирове — на 56 процентов, Сочи — на 55 процентов, Уфе — на 53 процента. Кроме того, отмечен рост интереса к преподавателям сценического и народного танца — на 42 процента. В Ижевске и Рязани спрос на таких специалистов вырос почти в три раза.

Тенденция охватывает и сферу организации праздников: спрос на народные музыкальные ансамбли и сольных исполнителей увеличился на 9 процентов за последний месяц.

Ранее сообщалось, что в разных регионах России употребление чая приобретает уникальный характер, связанный с местным климатом и историей.

