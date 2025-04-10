Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:27, 10 апреля 2025Моя странаЭксклюзив

Раскрыты необычные чайные традиции разных регионов России

Раскрыты особенности чайных традиций в Краснодарском крае, Татарстане и на Урале
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: freepik

В разных регионах России употребление чая приобретает уникальный характер, связанный с местным климатом и историей. Самые необычные чайные традиции «Ленте.ру» раскрыла бренд-менеджер Ahmad Tea Дарья Царик.

«Краснодарский край — это один из самых известных чайных регионов России, где чайные плантации стали частью культурного ландшафта с XIX века», — рассказала специалист. По ее словам, там чаепития сочетают элементы русской и кавказской культуры. Кубанцы предпочитают крепкий черный чай с сахаром, лимоном и специями. Его подают в стеклянных чашках с металлическими подставками и пьют с абрикосовым вареньем, грецкими орехами в меду и выпечкой.

Тем временем в Татарстане чаепитие представляет собой целый ритуал, включающий жареные лепешки и различные сладости. Напиток традиционно подают с молоком и сахаром, а также с местными сладостями — чак-чаком, пахлавой и тулумбой.

Материалы по теме:
Посягнули на святое: как кекс стал заменой пасхальному куличу в рамках идеологической борьбы СССР с религией
Посягнули на святое:как кекс стал заменой пасхальному куличу в рамках идеологической борьбы СССР с религией
11 октября 2021
Первый фастфуд СССР: как татарские мучные изделия повлияли на культуру потребления хлеба в России
Первый фастфуд СССР:как татарские мучные изделия повлияли на культуру потребления хлеба в России
19 октября 2021

Отмечается, что на Урале чайные традиции сформировались под влиянием тюркской культуры. Черный чай там пьют с вареньем или медом, также в регионе любят напитки из иван-чая или кипрея узколистного, известные своими полезными свойствами.

«В Бурятии традиционно пьют чай с молоком и маслом, который не только утоляет жажду, но и помогает насытиться, обогащая организм полезными микроэлементами», — добавила Дарья Царик.

А на Алтае особое внимание уделяют чаю с талканом — смесью из молотых злаков, обычно ячменя, пшеницы или овса, которая добавляется в чай и обогащает его витаминами, минералами и клетчаткой.

Ранее в России нашли бутылку водки царских времен. Артефакт обнаружили в Костроме во время реставрации старых домов.

    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты итоги переговоров России и США

    Песков прокомментировал слова Навки о недостаточной защите Путина. Кто и как охраняет президента России?

    Россиянка получила соцконтракт и открыла зоогостиницу

    Яйца для американцев рекордно подорожали

    Россиянам раскрыли бюджетное направление летнего пляжного отдыха

    Министерство культуры Украины подвело итоги 10 лет декоммунизации

    Министр спорта России выступил за возвращение пива на стадионы

    В сети высмеяли российского блогера за дырку на штанах Armani фразой «изнанка люкса»

    В Литве обвинили в шпионаже 83-летнего депутата

    19-летняя невеста Лепса ответила на вопрос о сексе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше