Раскрыты необычные чайные традиции разных регионов России

Раскрыты особенности чайных традиций в Краснодарском крае, Татарстане и на Урале

В разных регионах России употребление чая приобретает уникальный характер, связанный с местным климатом и историей. Самые необычные чайные традиции «Ленте.ру» раскрыла бренд-менеджер Ahmad Tea Дарья Царик.

«Краснодарский край — это один из самых известных чайных регионов России, где чайные плантации стали частью культурного ландшафта с XIX века», — рассказала специалист. По ее словам, там чаепития сочетают элементы русской и кавказской культуры. Кубанцы предпочитают крепкий черный чай с сахаром, лимоном и специями. Его подают в стеклянных чашках с металлическими подставками и пьют с абрикосовым вареньем, грецкими орехами в меду и выпечкой.

Тем временем в Татарстане чаепитие представляет собой целый ритуал, включающий жареные лепешки и различные сладости. Напиток традиционно подают с молоком и сахаром, а также с местными сладостями — чак-чаком, пахлавой и тулумбой.

Отмечается, что на Урале чайные традиции сформировались под влиянием тюркской культуры. Черный чай там пьют с вареньем или медом, также в регионе любят напитки из иван-чая или кипрея узколистного, известные своими полезными свойствами.

«В Бурятии традиционно пьют чай с молоком и маслом, который не только утоляет жажду, но и помогает насытиться, обогащая организм полезными микроэлементами», — добавила Дарья Царик.

А на Алтае особое внимание уделяют чаю с талканом — смесью из молотых злаков, обычно ячменя, пшеницы или овса, которая добавляется в чай и обогащает его витаминами, минералами и клетчаткой.

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