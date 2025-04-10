Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:36, 10 апреля 2025Моя страна

В России нашли бутылку водки царских времен

В Костроме появился мини-музей из находок во время реставрации домов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yuriy Kaver / Globallookpress.com

В Костроме собрали в единую коллекцию находки, сделанные во время реставрации старых домов. Об этом рассказала директор компании «АСК-Альянс» Екатерина Бабкина в Telegram-канале.

По ее словам, во время реставрационных работ попадаются интересные вещи. Так, в доме на улице Горького были обнаружены монеты с Петром I. «При инженерном обследовании в Галиче — икону в окладе, а на улице Чайковского — бутылку водки из царских времен», — рассказала она о находках.

Бабкина также рассказала, что коллекцию ведут сотрудники и учредитель «АСК-Альянс» — Александр Голованов. Она отметила, что экспонаты не продаются ни за какие деньги, каждая находка располагается в стеллаже офиса.

Ранее сообщалось, что кошелек с монетами, утерянный две тысячи лет назад, нашли на месте бывшей античной усадьбы Верхнее Джемете II в Анапе. Находка была сделана еще в 2023-2024 годах, однако только сейчас археологам удалось ее описать. В кошельке остались 10 монет Амиса.

    Обсудить
    Последние новости

    «Высокопоставленные генералы очень хотят, чтобы он сидел». В деле бывшего командарма Попова появился «звонок сверху»

    Попытка нападения иностранца на двух полицейских в Обнинске попала на видео

    Стала известна дата избрания Мерца на пост канцлера

    Назван поднимающий настроение цвет одежды

    Назван вызывающий аллергию популярный фастфуд

    «Локомотив» оштрафовали за оскорбительные кричалки о «Зените»

    Международные резервы России рекордно выросли

    Путин заявил о возможности решения жилищного вопроса в России

    Иностранец пытался напасть с пистолетом на двух российских полицейских и был задержан

    Госдеп рассказал об итогах консультаций России и США в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше