В России нашли бутылку водки царских времен

В Костроме появился мини-музей из находок во время реставрации домов

В Костроме собрали в единую коллекцию находки, сделанные во время реставрации старых домов. Об этом рассказала директор компании «АСК-Альянс» Екатерина Бабкина в Telegram-канале.

По ее словам, во время реставрационных работ попадаются интересные вещи. Так, в доме на улице Горького были обнаружены монеты с Петром I. «При инженерном обследовании в Галиче — икону в окладе, а на улице Чайковского — бутылку водки из царских времен», — рассказала она о находках.

Бабкина также рассказала, что коллекцию ведут сотрудники и учредитель «АСК-Альянс» — Александр Голованов. Она отметила, что экспонаты не продаются ни за какие деньги, каждая находка располагается в стеллаже офиса.

Ранее сообщалось, что кошелек с монетами, утерянный две тысячи лет назад, нашли на месте бывшей античной усадьбы Верхнее Джемете II в Анапе. Находка была сделана еще в 2023-2024 годах, однако только сейчас археологам удалось ее описать. В кошельке остались 10 монет Амиса.