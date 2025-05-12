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16:45, 12 мая 2025Россия

В российском регионе школьный автобус с детьми столкнулся с автомобилем

В Кировской области школьный автобус с детьми столкнулся с автомобилем
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

В Кировской области школьный автобус, перевозивший детей, столкнулся с автомобилем. Об этом сообщает ГИБДД по региону в Telegram-канале.

Авария случилась 12 мая в городе Яранск на перекрестке улиц Ленина и Рудницкого. В 14:30 по московскому времени столкнулись школьный автобус, в котором находились 14 детей, и автомобиль Jac.

«Все дети были пристегнуты ремнями безопасности, по предварительным данным, никто из них не пострадал. Травмы получила 48-летняя женщина — пассажир автобуса, которая сопровождала детей», — говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего ДТП, добавили в пресс-службе ГИБДД.

Ранее в подмосковной Истре произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых автомобилей. Известно, что водитель грузовика Scania столкнулся с попутно следовавшим грузовиком Mercedes и двумя легковыми автомобилями.

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