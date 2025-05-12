В Севастополе отменили спектакли критиковавшего СВО режиссера

В Севастополе отменили гастроли театра Вахтангова из-за постановок Туминаса

В Севастополе отменили показы спектаклей театра Вахтангова. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в личном Telegram-канале.

По информации источника, причиной срыва представлений стало то, что два спектакля были поставлены режиссером Римасом Туминасом, который открыто выступал против проведения специальной военной операции (СВО). Сообщается, что все афиши с анонсами показов были сняты, а зрителям вернут деньги за билеты.

«Оказалось, что две из трех постановок, которые театр Вахтангова привез к нам, ставил режиссер Римас Туминас», — пояснил Развожаев. Губернатор Севастополя назвал кощунством показ спектаклей и отметил, что руководству Департамента культуры объявят выговоры.

После начала СВО Туминас покинул Россию. Затем он был уволен с должности художественного руководителя театра Вахтангова и лишен государственных наград. Туминаса не стало в марте 2024 года в возрасте 72 лет.