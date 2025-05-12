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04:56, 12 мая 2025Мир

В США сравнили призывы лидеров ЕС к Украине с бункером Гитлера

Миршаймер: фон дер Ляйен находится в бункере Гитлера, когда говорит об Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и другие лидеры Европейского союза (ЕС) будто находятся в бункере Адольфа Гитлера, когда говорят об Украине и противостоянии с Россией. Такое сравнение допустил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Она просто говорит, что Украина выстоит, не предоставляя доказательств. Она делает пустые заявления, которые ничего не говорят. Это банальное пустословие, как будто эти люди находятся в бункере Гитлера в апреле 1945 года», — сказал он.

Профессор подчеркнул, что на фронте погибают украинцы, а не американцы или европейцы, из-за чего лидерам ЕС «неожиданно легко говорить о продолжении войны». По мнению Миршаймера, если бы в конфликте начали массово погибать немцы или французы, то боевые действия давно бы прекратились.

Ранее о судьбе Гитлера напомнил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Мы рады видеть друзей, которые присоединяются к нам в праздновании 80-й годовщины поражения нацистской Германии. Это то, что европейские комнатные собачки, помогающие сегодняшним неонацистским вшам, должны помнить», — написал он.

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