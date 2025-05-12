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13:18, 12 мая 2025Бывший СССР

В Сумах произошли взрывы

В Сумах на севере Украины были слышны взрывы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Sumy region / Handout / Reuters

В Сумах на севере Украины были слышны взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Сумах был слышен звук взрыва», — говорится в сообщении, опубликованном в 12:45.

До этого о взрывах в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщал глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров. Около 12:00 он сообщил, что город был атакован беспилотниками.

Ранее украинские власти призвали эвакуироваться жителей двух населенных пунктов под Сумами. Как сообщил Сумской районной государственной администрации Михаил Мельник, это касается жителей городов Белополье и Ворожба.

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