В Тунисе указали Западу на его ошибку в отношении России

Экс-глава МИД Туниса Абдессалям: Москва имеет право на гарантии безопасности

Западные страны допустили стратегическую ошибку, сделав ставку на ослабление России. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Туниса Рафик Абдессалям в разговоре с РИА Новости.

Он подчеркнул, что российская сторона имеет право на гарантии безопасности, которые обеспечат ей защиту от угроз в военной и стратегической сферах. «Нужно искать такие соглашения, которые дадут взаимные гарантии и устранят первопричины конфликта», — считает политик.

По его мнению, Украина должна придерживаться нейтралитета, отказаться от идеи вступления в НАТО и исключить любую угрозу соседям, чтобы получить право говорить о своей безопасности.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что ни масштабные санкции, ни спонсируемый НАТО флот не смогли победить Россию и уничтожить экономику страны. Она прокомментировала предложение Москвы провести прямые переговоры с Киевом, отметив, что прямой диалог является единственными видом дипломатии.