В ВСУ рассказали о новой тактике ВС России с использованием мотоциклов и танков

BI: ВС России штурмуют позиции ВСУ на мотоциклах при поддержке танков

Российские войска штурмуют позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием мотоциклов и при поддержке танков. О новой российской наступательной тактике рассказало со ссылкой на украинских солдат издание Business Insider (BI).

«Атаки довольно масштабны: от десятка до сотни мотоциклов (...) Таким образом они смогут быстро преодолеть местность и добраться до украинских позиций — быстрее, чем до них может добраться беспилотник», — приводятся в публикации слова украинского военного.

Отмечается, что экипаж мотоцикла обычно состоит из двух человек: водителя и стрелка.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Часовом Яре. По его словам, бои продолжаются и в городе, и в населенном пункте Богатырь под Дзержинском (украинское название — Торецк).