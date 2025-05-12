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17:21, 12 мая 2025Бывший СССР

В ВСУ рассказали о новой тактике ВС России с использованием мотоциклов и танков

BI: ВС России штурмуют позиции ВСУ на мотоциклах при поддержке танков
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска штурмуют позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием мотоциклов и при поддержке танков. О новой российской наступательной тактике рассказало со ссылкой на украинских солдат издание Business Insider (BI).

«Атаки довольно масштабны: от десятка до сотни мотоциклов (...) Таким образом они смогут быстро преодолеть местность и добраться до украинских позиций — быстрее, чем до них может добраться беспилотник», — приводятся в публикации слова украинского военного.

Отмечается, что экипаж мотоцикла обычно состоит из двух человек: водителя и стрелка.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Часовом Яре. По его словам, бои продолжаются и в городе, и в населенном пункте Богатырь под Дзержинском (украинское название — Торецк).

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