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18:53, 12 мая 2025Экономика

В загородном доме Цоя произошел пожар

В подмосковном доме Анатолия Цоя произошел пожар
Александра Качан (Редактор)

Кадр: starhit.ru

В подмосковном доме певца Анатолия Цоя произошел мощный пожар. Жилье сильно пострадало от огня. Об этом артист рассказал в интервью Starhit.

Пожар вспыхнул около 11:00. Возгорание произошло в отдельной от дома постройке, где располагается баня. Предположительно, причиной возникновения огня стало короткое замыкание в проводке. «Все произошло так внезапно и стремительно… Но мы, слава Богу, успели вовремя заметить возгорание и вызвать пожарных», — рассказал Цой.

Певец поделился кадрами интерьера бани после пожара. На них видно сильно обгоревшие стены, пол и потолок. Немногочисленные предметы мебели, находившиеся в прихожей, также пострадали.

Ранее стало известно, что собственники квартир, пострадавших при пожаре в съемной квартире певицы Инстасамки в Москве, готовят иски в суд. Они намерены требовать компенсацию у хозяйки жилья, которую она может получить от артистки.

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