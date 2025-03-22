Хозяева пострадавших квартир по соседству с Инстасамкой захотели судиться

Mash: Хозяева пострадавших от пожара у Инстасамки квартир пойдут в суд

Хозяева квартир, пострадавших при пожаре в съемной квартире певицы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) на Тверском бульваре в Москве, готовят иски в суд. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Владельцы хотят потребовать у собственницы квартиры Аллы Веремеенко компенсацию в размере 13 миллионов рублей, которую она может получить от Инстасамки и ее супруга Олега Еропкина.

По данным канала, ущерб, нанесенный съемной квартире во время пожара, составил 10 миллионов рублей. Три соседних объекта пострадали на 2,5 миллиона рублей, 4,9 миллиона рублей и 5,4 миллиона рублей. У одной их собственниц были испорчены личные вещи при тушении огня, в квартире второго упали люстры, появились трещины на потолке и вздулся паркет.

Ранее Инстасамка показала последствия пожара в квартире. Огонь разрушил часть потолка и оставил копоть на остальных поверхностях.