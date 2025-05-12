Вербовавшему россиян проповеднику запрещенной религиозной организации дали срок

В Челябинской области проповеднику «Свидетелей Иеговы» дали 5,6 года колонии

В Челябинской области проповедника религиозной организации «Свидетели Иеговы» (включена в перечень террористических и экстремистских организаций в РФ) приговорили к пяти с половиной годам колонии за организацию деятельности экстремистской организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Как установил суд, в период с 2017 по 2022 год 49-летний осужденный проводил встречи и собрания последователей религиозного течения, занимался активной проповеднической деятельностью, вербовал новых членов и призывал их к участию в работе сообщества. Также установлено, что он распространял литературу и информационные материалы экстремистского содержания.

Преступления выявили сотрудники регионального Центра по противодействию экстремизму МВД России.

Ранее в Краснодаре осудили другого деятеля экстремистской организации, Александра Леликова (внесен в реестр террористов и экстремистов), председателя комитета местной религиозной организации «Свидетели Иеговы».