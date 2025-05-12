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02:47, 12 мая 2025Мир

Во Франции высказались о «подозрительном пакетике» Макрона

Libération: На распространившемся в сети ролике Макрон прячет в карман салфетку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON / Pool / Reuters

Предметом, который президент Франции Эммануэль Макрон спрятал в карман при появлении репортеров во время поездки в Киев, была салфетка. Об этом сообщает французская газета Libération.

Как отмечается в статье, предположения о том, что Макрон держал в руках пакетик с запрещенным веществом, появились из-за нечетких кадров, однако на высококачественных снимках видно, что президент прячет в карман скомканный бумажный носовой платок.

Кроме того, по утверждению издания, немецкий канцлер Фридрих Мерц пытался убрать не «маленькую ложечку», а палочку для размешивания кофе или зубочистку.

Ранее в сети появилось видео из купе поезда во время поездки европейских лидеров в Киев, на котором видно, как Макрон, увидев камеры, быстро убирает со стола подозрительный пакетик с белым веществом, а Мерц хватается за «маленькую лопатку».

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