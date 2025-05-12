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13:12, 12 мая 2025Бывший СССР

Военкор объяснил значение Котляровки

Военкор Поддубный: Котляровка позволит взять под контроль логистический узел ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Занятие российскими войсками Котляровки позволит взять под контроль один из ключевых логистических узлов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новопавловке. Значение поселка объяснил в Telegram военный корреспондент Евгений Поддубный.

«Освобождение Котляровки позволяет взять под огневой контроль район днепропетровской Новопавловки, которая служит сейчас для ВСУ одним из основных логистических узлов», — заявил военкор.

Собеседник ТАСС из российских силовых структур также отметил, что взятие под контроль Котляровки открывает дорогу для операций непосредственно на территории Днепропетровской области.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска сократили расстояние от своих позиций до Днепропетровской области. Он отметил, что благодаря наступлению со стороны Александровки под Красноармейском, до границ региона ВС России остается преодолеть около километра.

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