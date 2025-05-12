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10:22, 12 мая 2025Ценности

Возлюбленная Павла Дурова позанималась спортом в откровенной форме

Возлюбленная Павла Дурова Юлия Вавилова потренировалась в бра-топе и шортах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @julivavilova

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова позанималась спортом в откровенной форме. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница предпринимателя запечатлела себя в зеркале во время тренировки на беговой дорожке. Она позировала на размещенном кадре в белом наряде, который состоял из бра-топа на тонких бретелях и облегающих шортов. Также девушка надела серые кроссовки и уложила волосы в высокий пучок.

В то же время она показала видео, где выполняет различные упражнения в упомянутом топе, коричневых леггинсах и с распущенными локонами.

Ранее в мае Юлия Вавилова также показала фигуру в купальнике.

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