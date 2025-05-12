Возможность скорого повторного включения отопления оценили

Юрист Крохин: Включить отопление за один-два дня невозможно

Включить отопление за один-два дня при похолодании невозможно. Возможность скорого повторного возвращения тепла в дома жителей столицы оценил председатель Московского жилищного союза, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам юриста, для включения отопления в домах понадобится провести ряд технических мероприятий. «Теоретически отопление включить можно, но практика Москвы говорит о том, что это занимает несколько дней. В нынешнем состоянии тепловых сетей в городе и систем управления элеваторными узлами, а именно центральными тепловыми пунктами, в том количестве персонала, которое есть у ПАО МОЭК, сделать это в один день или два дня невозможно», — заявил специалист.

Ранее в этот же день депутат Госдумы Александр Аксененко назвал условие, при котором в ряде регионов страны, которые столкнулись с мощным похолоданием, вновь смогут включить отопление в домах. Он отметил, что несмотря на значительное понижение температуры, вернуть тепло могут вернуть только при условии среднесуточной температуры ниже восьми градусов на протяжении пяти дней подряд.