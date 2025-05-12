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14:28, 12 мая 2025Забота о себе

Врач оценила эффективность тренда на похудение с помощью скумбрии

Невролог Мухина: Злоупотребление скумбрией провоцирует набор веса
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Не стоит верить блогерам, говорящим, что скумбрия, картошка и маринованные огурцы хорошо подходят для снижения веса, предупреждает врач-дерматолог, невролог, косметолог Марият Мухина. Эффективность тренда на похудение с помощью этого вида рыбы она оценила в беседе с «Вечерней Москвой».

Врач опровергла утверждение о том, что скумбрия является диетическим продуктом. Она подчеркнула, что злоупотребление этой рыбой провоцирует набор веса и ухудшение обмена веществ. «А маринованные овощи уже не содержат никаких витаминов, практически пустышка, плюс соль, сахар и так далее», — отметила врач.

Мухина обратила внимание на то, что советы от людей без медицинского образования могут навредить здоровью людей. По мнению врача, блогеров за такие рекомендации стоит привлекать к ответственности.

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