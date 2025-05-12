Взрывчатка ВСУ сдетонировала во время движения автомобиля в российском приграничье

Богомаз: Взрывчатка ВСУ сдетонировала во время движения авто в Брянской области

Взрывчатка Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдетонировала во время движения автомобиля мирных жителей на дороге Суземка — Страчово в Брянской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате мужчина и женщина получили осколочные ранения. Их доставили в больницу для оказания всей необходимой медицинской помощи, заверил Богомаз.

Губернатор призвал жителей Брянской области к осторожности. «Соблюдайте необходимые меры безопасности! Берегите себя и своих близких!» — написал он в посте.

До этого стало известно, что в брянском селе Чуровичи в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ мужчина получил ранения.

По информации Богомаза, FPV-дрон тогда атаковал специализированный кормовоз. Водитель получил минно-взрывные травмы и осколочные ранения.