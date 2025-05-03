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21:13, 3 мая 2025Россия

Россиянин пострадал при атаке FPV-дрона

Губернатор Богомаз: В Чуровичах мужчина получил ранения при атаке БПЛА ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

В селе Чуровичи в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) мужчина получил ранения. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, FPV-дрон атаковал специализированный кормовоз. В результате водитель получил минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Россиянина доставили в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь.

Богомаз добавил, что также в селе Алешковичи были повреждены производственное здание и автобус, а в селе Страчово сгорели два дома. Также последствия зафиксированы еще в двух населенных пунктах Брянской области.

«Уважаемые земляки! Враг действует подло и бесчеловечно. Соблюдайте необходимые меры безопасности! Берегите себя и своих близких!» — написал Богомаз.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА Белгородской области загорелся православный храм. Благодаря слаженной работе бойцов самообороны огонь удалось потушить и предотвратить более серьезные последствия пожара.

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