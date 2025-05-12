Зеленский поговорил с новым Папой и попросил его приехать на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Папой Римским Львом XIV. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Он заявил, что Украина очень ценит слова Папы о необходимости достижения справедливого и длительного мира, а также освобождения пленных. Зеленский также сообщил, что проинформировал понтифика о договоренности Украины о том, что с сегодняшнего дня должно начаться полное, безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Также президент подтвердил готовность Киева к дальнейшим переговорам в любом формате.

«Украина хочет закончить эту войну и делает все ради этого. Ожидаем ответных шагов со стороны России», — написал он.

Помимо этого Зеленский пригласил Льва XIV совершить апостольский визит на Украину. По его словам, такой визит принес бы настоящую надежду «для всех верующих, для всех наших людей».

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа назвал главное условие перемирия с Украиной. По его словам, все сводится к тому, что смысл перемирия заключается в том, чтобы оно соблюдалось, в противном случае подобные договоренности не имеют смысла.

