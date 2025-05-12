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12:14, 12 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали главное условие перемирия с Украиной

Депутат Чепа: Условие перемирия с Украиной — гарантия его соблюдения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Главное условие перемирия с Украиной — гарантии прекращения огня и санкций за нарушение соглашения, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Чтобы перемирие было действенным, а у противника было меньше возможностей осуществлять провокации, нарушать соглашения, необходимо проработать условия, иначе в реальности никакого прекращения огня не произойдет. Речь идет о необходимости обеспечения контроля за перемирием и определения последствий за его нарушение», — сказал политик.

Все, по словам Чепы, сводится к тому, что смысл перемирия заключается в том, чтобы оно соблюдалось, в противном случае подобные договоренности не имеют смысла. Какая-то третья сторона, как считает депутат, должна взять на себя контроль за прекращением огня. Это же, как он отметил, обеспечит нормальный переговорный процесс.

«Перемирие, которое не соблюдается, может привести только к более серьезной эскалации, так что кто-то должен взять на себя контроль. Мы, в свою очередь, готовы и к переговорам, и к новым соглашениям. Готовы даже без предварительных условий, но только в случае, если все будет четко и серьезно», — подчеркнул Чепа.

Ранее в Офисе президента Украины заявили, что Киев согласится на прямые переговоры с Москвой только в том случае, если власти России пойдут на 30-дневное прекращение огня. По мнению президента Франции Эммануэля Макрона и других европейских политиков, перемирие — это необходимое условие для переговоров между Москвой и Киевом.

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