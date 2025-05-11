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13:00, 11 мая 2025Мир

Президент Франции Макрон назвал необходимое условие для переговоров Москвы и Киева

Макрон назвал перемирие необходимым условием переговоров России и Украины
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Tom Nicholson / Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал перемирие необходимым условием для переговоров между Москвой и Киевом. Об этом политик написал в своем аккаунте соцсети Х.

По словам Макрона, в Киеве вместе с президентом США Трампом было озвучено предложение: безусловное 30-дневное прекращение огня, начиная с понедельника. «Президент Зеленский взял на себя обязательство без каких-либо условий. Теперь мы ожидаем столь же четкого ответа от России. Не может быть никаких переговоров, пока говорит оружие. Не может быть никакого диалога, если в то же время бомбят мирных жителей.», - заявил Макрон.

Он подчеркнул, что прекращение огня необходимо сейчас, чтобы могли начаться переговоры.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва предложила Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Об этом российский лидер сообщил в ходе выступления перед журналистами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры возможны, но только в случае немедленного прекращения огня.

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