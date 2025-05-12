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21:14, 12 мая 2025Бывший СССР

Зеленский вновь подтвердил готовность к переговорам с Путиным

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным, не упомянув перемирие
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alessandro Della Valle / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вновь подтвердил готовность к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, не упомянув 30-дневное перемирие в качестве предварительного условия. Об этом политик заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский отметил, что 12 мая провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе диалога украинский лидер вновь отметил готовность к переговорам.

«Я подтвердил ему готовность к прямым и предметным переговорам с Путиным. Украина всегда поддерживает дипломатию. Я готов быть в Турции», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Эрдоган рассказал, что провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным 11 мая, а 12 мая поговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он напомнил, что на прошлой неделе также поговорил с президентом США Дональдом Трампом и обсудил с ним шаги, которые страны могли бы предпринять, чтобы остановить конфликт.

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