Администрация Трампа оставила украинцев без препаратов от одной смертельной болезни

Politico: На Украине могут закончиться препараты от ВИЧ из-за финансирования США

На Украине обеспокоены, что жизненно важные препараты от ВИЧ-инфекции могут закончиться из-за неопределенности относительно финансирования со стороны США. Об этом сообщает Politico.

Масштабное январское сокращение главой Белого дома Дональдом Трампом проектов, финансируемых Агентством США по международному развитию (USAID), ударило по неправительственным организациям и государственным проектам в Украине, работающим над борьбой с одной из крупнейших эпидемий ВИЧ в Европе.

Без долгосрочного решения о финансировании и с запасами лекарств, достаточными только до ноября, медицинский персонал и пациенты опасаются, что у них не будет средств контролировать инфекционное заболевание в период продолжающегося военного конфликта на территории Украине.

Госдеп США сообщил изданию, что PEPFAR — важная и спасающая жизни программа будет продолжена, но со временем ее финансирование следует сократить.

Ранее американский миллиардер Билл Гейтс обвинил предпринимателя Илона Маска в том, что он вредит детям в беднейших странах мира из-за закрытия USAID. По словам Гейтса, Маск отменил гранты для больницы в провинции Газа в Мозамбике, которые были направлены на предотвращение передачи ВИЧ-инфекции от матерей к детям.

