Алаудинов приехал в Курскую область и обратился к ее жителям

Алаудинов прибыл в Курскую область и обратился к населению

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов прибыл в Курскую область. Об этом сообщает сообщество «Лента новостей Курска Z Новости Курска» во «ВКонтакте».

На видео Алаудинов обращается к жителям региона, который недавно был полностью освобожден от присутствия украинских войск. «Знаю, что вы очень достойные люди, настоящие патриоты России и герои», — сказал он.

Генерал назвал Курскую область святой землей и указал, что на территории региона снова был дан отпор иностранным захватчикам. «Молитесь за наше воинство», — заключил он.

Ранее Алаудинов заявил, что украинские бойцы, которые участвовали в расправах над жителями Курской области, неминуемо понесут наказание.