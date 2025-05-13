Беллу Хадид заметили с новым имиджем в Каннах

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид появилась в Каннах с новым имиджем. Снимки публикует Daily Mail.

28-летняя манекенщица прибыла в Канны на кинофестиваль. Папарацци заметили знаменитость у отеля в наряде белого цвета, который состоял из кроп-топа и классических брюк. В руках инфлюэнсер держала сумку Hermes, завершив образ туфлями-слингбэками в тон.

На размещенных кадрах видно, что Хадид сменила прическу, став блондинкой.

В апреле Хадид в прозрачном топе без бюстгальтера прогулялась по Нью-Йорку.