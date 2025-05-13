Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:21, 13 мая 2025Ценности

Беллу Хадид заметили с новым имиджем в Каннах

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: BACKGRID / Legion-media.ru

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид появилась в Каннах с новым имиджем. Снимки публикует Daily Mail.

28-летняя манекенщица прибыла в Канны на кинофестиваль. Папарацци заметили знаменитость у отеля в наряде белого цвета, который состоял из кроп-топа и классических брюк. В руках инфлюэнсер держала сумку Hermes, завершив образ туфлями-слингбэками в тон.

На размещенных кадрах видно, что Хадид сменила прическу, став блондинкой.

В апреле Хадид в прозрачном топе без бюстгальтера прогулялась по Нью-Йорку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Чечне показали герб России без крестов. Необычную деталь заметили во время очередного награждения Адама Кадырова

    150 обезьян пострадали из-за самых красивых женщин мира

    Алаудинов высказался о восстановлении участников штурма Суджи по трубам

    Загоревшийся в российском аэропорту автобус попал на видео

    «Калашников» рассказал о «неубиваемом» беспилотнике

    В российском регионе задержана иностранка за финансирование экстремистской организации

    В Кремле решили оценивать эффективность работы российских чиновников по-новому

    В Финляндии подали апелляцию из-за закрытой границы с Россией

    Следователи возбудили дело из-за насмерть отравившейся картошкой фри девочки

    Россиянам назвали часто игнорируемые признаки сахарного диабета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости