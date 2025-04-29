Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:18, 29 апреля 2025Ценности

Белла Хадид в прозрачном топе без бюстгальтера прогулялась по Нью-Йорку

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: XNY / Star Max / GC Images

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид в откровенном виде прогулялась по Нью-Йорку. Соответствующая публикация появилась на странице издания Rolling Stone в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Папарацци сняли 28-летнюю манекенщицу на улице в облегающем коричневом топе. При этом она отказалась от бюстгальтера, и сквозь прозрачную ткань наряда просвечивала обнаженная грудь.

В то же время знаменитость надела голубые джинсы прямого кроя с дырами на коленях, кожаный ремень с золотистой пряжкой и остроносые туфли на каблуках. Также она несла в руке куртку-бомбер из потертой коричневой кожи.

Материалы по теме:
Миллиардера Лебедева заподозрили в романе с сотрудницей его завода на 36 лет моложе. Как выглядит новая избранница бизнесмена?
Миллиардера Лебедева заподозрили в романе с сотрудницей его завода на 36 лет моложе. Как выглядит новая избранница бизнесмена?
22 апреля 2025
Известная российская модель порвала с миллиардером и проводит время с новым молодым избранником. Что о нем известно?
Известная российская модель порвала с миллиардером и проводит время с новым молодым избранником. Что о нем известно?
24 марта 2025

Ранее в апреле российская супермодель Ирина Шейк без штанов снялась для французской версии журнала Vogue.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ставший жертвой взрыва генерал Москалик был участником переговоров по Украине

    Двор российского игрока клуба НХЛ забросали кепками

    Медведев назвал Украину убогим рейхом

    В Японии призвали Украину принять предложение России о перемирии

    Россияне резко потеряли интерес к популярному турецкому городу после землетрясения

    Российский фондовый рынок резко снизился

    При ударе ВСУ по российскому селу пострадала женщина

    В украинском регионе объявлена эвакуация

    Россиянин связал выстрел в лицо подростку с рисунками на стене заброшки

    Россия подготовила новые правила предоставления иностранцам убежища в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости