Белла Хадид в прозрачном топе без бюстгальтера прогулялась по Нью-Йорку

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид в откровенном виде прогулялась по Нью-Йорку. Соответствующая публикация появилась на странице издания Rolling Stone в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Папарацци сняли 28-летнюю манекенщицу на улице в облегающем коричневом топе. При этом она отказалась от бюстгальтера, и сквозь прозрачную ткань наряда просвечивала обнаженная грудь.

В то же время знаменитость надела голубые джинсы прямого кроя с дырами на коленях, кожаный ремень с золотистой пряжкой и остроносые туфли на каблуках. Также она несла в руке куртку-бомбер из потертой коричневой кожи.

Ранее в апреле российская супермодель Ирина Шейк без штанов снялась для французской версии журнала Vogue.