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15:41, 13 мая 2025Культура

Четырехлетнюю внучку Пугачевой затравили из-за родства с певицей

Мать внучки Аллы Пугачевой заявила о травле девочки из-за родства с певицей
Ольга Коровина
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Четырехлетняя внучка Аллы Пугачевой подверглась травле из-за родства со знаменитой певицей. Об этом мать девочки Гузель Пугачева рассказала KP.RU.

Девочка родилась в семье племянника Пугачевой Влада, в честь знаменитой бабушки ее назвали Аллой. Известно, что певица поддерживала племянника, ставшего инвалидом в 29 лет в результате употребления запрещенных веществ. Тем не менее после отъезда из России исполнительница оборвала связь с семьей Влада и даже не знакома с его дочерью.

По словам матери Аллы, девочку не берут на вокальные конкурсы из-за имени и фамилии. «Когда интересуешься, почему Аллы нет в списке участников, молчат», — объяснила Гузель, связав отказы со стороны организаторов с некими «негласными правилами». Она добавила, что сверстники дразнят ее дочь: «Говорили: "Алла Пугачева, Алла Пугачева". Пальцем показывали».

Ранее живущий в США внук Пугачевой, певец Никита Пресняков признался, что страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

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