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05:16, 13 мая 2025Бывший СССР

Депутат Рады предложил Зеленскому осудить самого себя

Депутат Дмитрук предложил Зеленскому осудить самого себя и отправиться в СИЗО
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Eva Korinkova / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит осудить самого себя и отправиться в СИЗО по аналогии с нардепом Евгением Шевченко. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

Дмитрук напомнил, что нардеп Шевченко уже шесть месяцев находится в СИЗО за призывы к диалогу с Россией. По версии следствия, эти заявления «наносили ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины».

«Я очень извиняюсь… А может кто-нибудь спросить у Зеленского:
он как — сам себя судить будет или все-таки пойдёт в Печерский суд? Или без суда — сразу в Лукьяновское СИЗО?» — задался вопросом Дмитрук.

До этого 12 мая сообщалось, что Владимир Зеленский заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о готовности к прямым переговорам с российским президентом Владимиром Путиным. При этом он добавил, что Киев считает необходимым прекращение огня, несмотря на готовность к переговорам.

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