Директора Театра Вахтангова обвинили в русофобии

Яна Поплавская: Директор Театра Вахтангова Крок оказался последователем русофоба

Актриса Яна Поплавская заявила, что директор московского Театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок продолжил дело «режиссера-русофоба» Туминаса. Ее слова передает портал «Абзац».

По мнению Поплавской, отмена спектаклей театра должна была произойти уже давно. Она также поблагодарила власти Севастополя, где показы были сорваны из-за постановок критиковавшего специальную военную операцию (СВО) Римаса Туминаса.

«Это должно было произойти давно. Директор Кирилл Крок руководит театром Вахтангова в одно лицо и является продолжателем дела режиссера-русофоба. Все-таки Крым — наш, а не Туминаса», — заявила артистка.

Режиссер занимал должность худрука театра с 2007 по 2022 год, а с началом СВО уехал из страны и начал оскорблять Россию и жителей страны. Так, режиссер предлагал срочно бомбить Москву на благо всей Европы.

Ранее стало известно, что в Театре имени Вахтангова отреагировали на отмену спектаклей в Крыму. Актер Маковецкий заявил, что сожалеет о таком решении властей Севастополя.