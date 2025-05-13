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11:19, 13 мая 2025Культура

В Театре имени Вахтангова отреагировали на отмену спектаклей критиковавшего СВО режиссера

Маковецкий заявил, что сожалеет об отмене спектаклей Туминаса в Севастополе
Ольга Коровина

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Народный артист России Сергей Маковецкий выразил сожаление в связи с отменой показов спектаклей Театра имени Вахтангова в Севастополе. Его комментарий приводит ТАСС.

По словам Маковецкого, в начале апреля губернатор Севастополя Михаил Развожаев лестно отзывался о репертуаре театра, однако ситуация изменилась. «Мне очень жаль, что жители и гости Севастополя не смогут увидеть эти прекрасные спектакли», — заявил актер, служащий в Театре имени Вахтангова.

12 мая Михаил Развожаев сообщил об отмене показов спектаклей Театра имени Вахтангова. Причиной срыва представлений стало то, что два спектакля были поставлены режиссером Римасом Туминасом, который открыто высказывался против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Так, режиссер говорил, что Москву надо бомбить, и хотел поставить спектакль «Мой друг Бандера». В 2022 году Туминас ушел с поста художественного руководителя театра, а также был лишен госнаград.

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