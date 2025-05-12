В Севастополе отменили показы спектаклей Театра имени Вахтангова. Об этом сообщил глава российского региона Михаил Развожаев.
По его словам, причиной срыва представлений стало то, что два спектакля были поставлены режиссером Римасом Туминасом. Он же открыто высказывался против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.
Римас после начала СВО говорил, что Москву надо бомбить, и хотел поставить спектакль «Мой друг Бандера», но сам отправился к фашистскому кумиру. Это — предатель
Все афиши с анонсами показов были сняты. Деньги за билеты будут возвращены, пообещал глава российского региона.
Развожаев также отметил, что показывать спектакли «предателя» в патриотической столице России, в Севастополе, стало особенно кощунственным решением. На фоне этого он призвал объявить выговор руководству департамента культуры.
Не может быть двойной политики и оправдания такому в нашей стране, которая сражается сейчас за свои духовно-нравственные ценности каждый день
Туминас оказался в центре скандала после разговора с Вованом и Лексусом
Почти сразу после начала СВО в 2022-м российского и литовского театрального режиссера Римаса Туминаса уволили с должности худрука Малого театра в Вильнюсе за то, что он занимал должность художественного руководителя Театра имени Вахтангова в Москве. Позднее он сообщил, что покидает Россию из-за угроз в адрес его семьи со стороны Литвы.
В тот момент спецпредставитель президента России по культурным отношениям Михаил Швыдкой пояснял, что театральный деятель оставил Россию не по своей воле. «Он вынужден был уехать, потому что в Литве угрожали его семье», — рассказал Швыдкой о Туминасе.
Позднее стало известно о скандальном разговоре театрального деятеля с пранкерами Вованом и Лексусом. Туминас желал бомбардировок Москвы и счел, что российские деятели культуры должны быть «стерты из памяти». В том же «созвоне» режиссер заявил пранкерам, представившимся министром культуры Украины, что общается с артистами в России и «обрабатывает» их по политическим вопросам. Среди абонентов были названы артистка театра Ольга Лерман, актеры Сергей Гармаш и Сергей Маковецкий. Помимо этого, Туминас согласился на приглашение абонента помочь в постановке спектакля «Мой друг Бандера» и поддержал предложение провести диверсию в Театре имени Вахтангова.
Уже вскоре после скандала Туминас объявил, что уходит с должности худрука московского театра. Он возглавлял учреждение с 2007 по 2022 год. В Театре имени Вахтангова объяснили, что якобы его уход связан с необходимостью лечения в Литве.
Туминаса лишили госнаград после критики СВО
В мае 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене присуждения премии правительства театральному режиссеру. Согласно документу, Туминасу была присуждена премия за значительный вклад в развитие российской культуры, а именно за постановку «Царь Эдип».
В свою очередь, российский писатель и публицист Михаил Шахназаров раскритиковал покинувшего пост худрука Театра имени Вахтангова. Он заявил, что театральный деятель уродовал русскую классику.
Вот главред газеты Максим Замшев пишет: «Туминас — огромная потеря для русского театра. Жаль, что так вышло. Сейчас его проклинают, забывая о том, сколько русской классики он поставил, и то, что он очень тяжело болен. Бог всем судья». Ну, не вам отвечать за Бога, товарищ Замшев. Тяжелые болезни не являются индульгенцией для людей, которые ведут себя неподобающим образом
Он также добавил, что посещал постановки Туминаса и не пришел от них в восторг. «По поводу русской классики. Я был на спектаклях Римаса Туминаса, и русскую классику можно поставить по-разному. Можно ее и изуродовать. Чем он и занимался. Но это мое субъективное мнение», — заключил Шахназаров.
В марте 2024 года театральный режиссер Римас Туминас, находясь в Литве, скончался после продолжительной болезни. Его не стало в возрасте 72 лет.