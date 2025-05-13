Два сотрудника МЧС погибли в результате атаки ВСУ по Луганску

В результате атаки БПЛА ВСУ в Луганске погибли два сотрудника МЧС

Два сотрудника МЧС погибли в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Луганску. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«Сегодня при исполнении служебного долга трагически погибли начальник дежурной смены Михаил Пронько и старший пожарный Дмитрий Савенко», — указано в сообщении.

Сотрудники МЧС тушили асфальто-бетонный завод в Луганске после атаки БПЛА, когда произошел второй прилет беспилотника самолетного типа. Помимо этого, в результате атаки пострадали еще 15 человек.

Ранее представитель военной комендатуры Луганской народной республики заявил, что ВСУ активно используют для атак на регион дроны собственного производства. На основе анализа фрагментов беспилотников был сделан вывод, что удар наносился при помощи БПЛА самолетного типа PD-2.

