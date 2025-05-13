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17:19, 13 мая 2025Путешествия

Двух пожилых женщин нашли бездыханными после рыбалки в популярном месте для серфинга

Daily Mail: На полуострове Эйр двух пожилых женщин унесло волной в море
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

В Австралии двух пожилых женщин нашли бездыханными после рыбалки в популярном месте для серфинга. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 67-летняя и 65-летняя австралийки рыбачили утром 13 мая недалеко от пляжа Бэк-Бич на полуострове Эйр. Сильной волной их унесло в море. Заметивший это серфер бросился спасать их, но успел вытащить лишь одну. Реанимировать ее не удалось. Вторую обнаружили в воде спустя некоторое время.

Ранее австралийский турист пропал без вести во время прогулки в Таиланде. Позже его тело обнаружили дрейфующим по волнам недалеко от берега.

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