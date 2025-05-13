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20:26, 13 мая 2025Ценности

Елена Летучая показала фото в бюстгальтере

Ведущая Елена Летучая показала фото в кружевном бюстгальтере
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elenapegas

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 1,2 миллиона подписчиков.

46-летняя знаменитость продемонстрировала черно-белый кадр, где позирует с чашкой в руках в атласном халате, который распахнула. Также она надела кружевной бюстгальтер, подчеркнувший бюст, распустила волосы и дополнила образ браслетами.

При этом подробностей о создании данного кадра ведущая приводить не стала.

Ранее в мае Елена Летучая также в откровенном виде снялась верхом на коне.

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