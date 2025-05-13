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09:10, 13 мая 2025Мир

ЕС нашел способ продлить санкции против РФ без согласия одной страны

FT: ЕС готовит способ обойти вето Венгрии для продления санкций против России
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетСанкции против России:

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) готовит способ обойти возможное вето со стороны Венгрии для продления экономических санкций против России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

«Европейская комиссия сообщила столицам государств, что значительная часть санкций (...) может быть переведена на другую правовую основу, чтобы обойти вето Будапешта», — сказано в сообщении.

Отмечается, что обсуждаемые меры могут затронуть замороженные российские валютные резервы на сумму около 200 миллиардов евро.

Ранее представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия совместно с европейскими союзниками может ввести санкции против России в случае отказа от прекращения огня.

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