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10:41, 13 мая 2025Силовые структуры

Фигуранта дела о подрыве машины главы УСИН Херсонской области осудили в России на 17 лет

Суд вынес приговор фигуранту дела о подрыве машины главы УСИН Херсонской области
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам заключения Андрея Сереженко, фигуранта дела о подрыве автомобиля начальника Управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгения Соболева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Сереженко признали виновным в преступлении по пункту «а» части 3 статьи 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ в целях совершения террористического акта») и статьи 361 («Акт международного терроризма») УК РФ. Ему также назначили штраф 300 тысяч рублей. Первые два года мужчина проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что в июне 2022 года неустановленные лица, не согласные с проведением СВО, показали Сереженко взрывное устройство и с его помощью предложили подорвать машину начальника УСИН по Херсонской области, на что тот согласился. Мужчина отвез другого человека на одну из улиц Херсона, где последний произвел взрыв. После этого Сереженко вернулся за подрывником, отвез его в безопасное место и оказал медпомощь.

О покушении на Соболева сообщалось 18 июня 2022 года. Ему был причинен тяжкий вред здоровью.

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