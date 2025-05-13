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11:08, 13 мая 2025Силовые структуры

ФСБ нашла у безработного слитки золота на 7 миллионов рублей

В Хакасии ФСБ задержала безработного со слитками золота на 7 млн рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash

В Хакасии ФСБ задержала 60-летнего безработного со слитками золота на 7 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

Сотрудники УФСБ проводили оперативно-разыскные мероприятий в Абакане и нашли в машине одного из жителей два слитка золота массой 0,85 килограмма. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 191 («Незаконный оборот драгоценных металлов») УК РФ. Ему грозит до пяти лет заключения. Устанавливаются обстоятельства.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске осудят двух мужчин за незаконную добычу золота на 325 миллиона рублей.

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