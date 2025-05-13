ФСБ заподозрила россиянина в сотрудничестве с СБУ и возбудила дело о госизмене

В Волгоградской области ФСБ заподозрила жителя в сотрудничестве с СБУ

В Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего жителя, которого заподозрили в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Дело расследуется по статье о государственной измене.

По данным силовиков, мужчина, будучи противником СВО и сторонником террористической организации, написал администратору проукраинского Telegram-канала, подписчиком которого был, и предложил свою помощь. В конце 2024 года он заснял склады с боеприпасами на территории Волгограда, а также планировал передать информацию о расположении объектов Минобороны России, движении автоколонн военных и другие военные данные для направления их в СБУ.

Ранее сообщалось, что в Томске суд вынес приговор 20-летнему хакеру за атаки против органов власти.