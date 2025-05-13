В Германии заявили о желании действовать непредсказуемо в отношении России

МИД ФРГ: Германия отныне будет действовать непредсказуемо в отношении России

Берлин отныне будет действовать непредсказуемо в отношении Москвы, причем это касается и поставок оружия Украине, и замороженных российских активов, заявил в интервью глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль. Об этом пишет РИА Новости.

Он ответил на вопрос о возможности использования замороженных активов РФ для поддержки Украины. «Мы в принципе решили дать сейчас возобладать стратегической неопределенности», — подчеркнул он.

По словам политика, Германия больше не хочет быть предсказуемой.

Ранее представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия совместно с европейскими союзниками может ввести санкции против России в случае отказа от введения режима прекращения огня до конца 12 мая.