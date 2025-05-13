Хуситы атаковали аэропорт в Тель-Авиве

Al Masirah: Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве

Вооруженные силы, сформированные йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы), нанесли удар по аэропорту Лод, известному в Израиле как Бен-Гурион, в Тель-Авиве, об этом сообщил телеканал Al Masirah.

Как отметили журналисты, в результате все рейсы были временно приостановлены. Представитель группировки Яхья Сариа подтвердил, что ее ракетные войска провели военную операцию с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты.

Ранее хуситы заявили об ударе по американским авианосцам Harry Truman и Carl Vinson.