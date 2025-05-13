Конституционный суд Грузии получит возможность аннулировать партии

Конституционный суд Грузии сможет аннулировать партии с запрещенной идеологией

Парламент Грузии принял законопроект, позволяющий Конституционному суду аннулировать политические объединения, идеология которых схожа с запрещенными партиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию на сайте внешнеполитического ведомства.

«Поправки в закон "О политическом объединении граждан" поддержали 80 депутатов, против не высказался никто», — сказано в публикации.

Закон установит время принятия Конституционным судом решения о запрете деятельности партий. Он будет составлять 90 дней. Однако если решение должно быть вынесено в предвыборный период, срок сокращается до 14 дней.

В марте суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к девяти годам тюрьмы по делу о растрате средств. Также неоднократно звучали предложения о запрете партии Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД).