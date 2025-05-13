Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:56, 13 мая 2025Бывший СССР

Конституционный суд Грузии получит возможность аннулировать партии

Конституционный суд Грузии сможет аннулировать партии с запрещенной идеологией
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Körbel / dpa / Globallookpress.com

Парламент Грузии принял законопроект, позволяющий Конституционному суду аннулировать политические объединения, идеология которых схожа с запрещенными партиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию на сайте внешнеполитического ведомства.

«Поправки в закон "О политическом объединении граждан" поддержали 80 депутатов, против не высказался никто», — сказано в публикации.

Закон установит время принятия Конституционным судом решения о запрете деятельности партий. Он будет составлять 90 дней. Однако если решение должно быть вынесено в предвыборный период, срок сокращается до 14 дней.

В марте суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к девяти годам тюрьмы по делу о растрате средств. Также неоднократно звучали предложения о запрете партии Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал Трампу предложение по переговорам в Турции

    Microsoft решила уволить часть сотрудников

    Российский школьник изрезал бабушку и дядю

    Зеленский собрался в Стамбул с компанией

    Российского олимпийского чемпиона отстранили за допинг-нарушение десятилетней давности

    В российском регионе задержали участника террористического сообщества

    Путин пообещал сходить в ресторан «Теремок»

    Москвичам пообещали более теплый климат

    В России рассказали об экипировке корейских солдат

    Мерц пригрозил России новыми санкциями при одном условии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости