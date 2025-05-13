Марочко рассказал о расширении плацдарма ВС России на купянском направлении

Марочко: ВС России расширили плацдарм на купянском направлении

Вооруженные силы Российской Федерации расширили двуреченский плацдарм на купянском направлении. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Российские войска за минувшие сутки улучшили позиции и тактическое положение в районах населенных пунктов Тополи, Каменка, Красное Первое, Двуречная, Дорошовка, Кондрашовка и Малая Шапковка», — написал Марочко.

По его словам, расширение контроля произошло на участке фронта длинной более 30 километров, а динамика расширения положительна.

Ранее Марочко сообщил, что российские бойцы после завершения трехдневного перемирия возобновили бои за взятие Волчанска и Липцов в Харьковской области. За сутки армия РФ заняла два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ).